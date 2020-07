Innovazione made in Fiorano Modenese

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, si è complimentato con l’azienda fioranese Laek Sistemi, di Michele e Luca Iacaruso, per avere lanciato sul mercato una proposta di gestione del magazzino grandi lastre, che consente risparmi di spazio e un nuovo approccio allo storage, come riportato dalla rivista CER.

“Non posso che essere lieto nel vedere che nel distretto, continua ad esserci quel clima di innovazione dovuto a sempre nuove invenzioni e brevetti. – sottolinea il Sindaco – Ciò avviene poi con una particolare intensità a Fiorano Modenese, le cui aziende portano l’ingegno e il lavoro italiano nel mondo, in ambiti altamente qualificati. È il caso, ad esempio, del nuovo sistema di impacchettamento verticale delle grandi lastre secondo una nuova filosofia e tecnica di magazzino, ideato e prodotto da LK Lab e da Laek, azienda presente da 35 anni sul nostro territorio per l’automazione industriale. Esprimo soddisfazione per questo ennesimo esempio di creatività tecnica, che può derivare solo da chi conosce benissimo la storia del territorio e della ceramica e al tempo stesso la coniuga con alte competenze come la robotica più avanzata. I miei rallegramenti vanno a Michele e Luca Iacurso per questo raffinato contributo al progresso del territorio, in un’ottica di miglioramento ambientale e logistico per economia di spazi e di trasporto. L’idea alla base di questa innovazione è “semplice”, ma come sempre serviva chi la rendesse concreta e realizzabile: ancora una volta questo è avvenuto nel nostro distretto”.