Festival Mundus 2020: la manifestazione compie 25 anni e torna ‘in presenza’ con oltre 30 concerti

Un viaggio lungo un quarto di secolo, pensato come una vetrina sul mondo attraverso un punto di vista molto specifico e particolare, quello della musica declinata in tutte le sue espressioni. Festival Mundus – la nota e amata rassegna ideata e voluta da Ero Righi di Ater – compie 25 anni in questo 2020, in un momento davvero molto particolare per il mondo intero.

E festeggia un traguardo così importante ‘in presenza’ tra luglio e agosto, con 30 concerti (molto più numerosi rispetto al passato) organizzati da ATER Fondazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni comunali nelle piazze e nei cortili di Modena e Reggio Emilia e province, in località ‘storiche’ e addirittura con alcune ‘new entries’: Carpi, Casalgrande, Correggio, Gombola, Maranello, Mirandola e Scandiano. Ingressi gratuiti e a pagamento (a 5.00, 8.00 e 10.00 euro), nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Tutti i biglietti sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti.

STORIA E NUMERI

L’intento di Ero Righi era quello di far conoscere culture “diverse”, nelle sue espressioni migliori, nel linguaggio che ci accomuna tutti, quello musicale: non a caso agli inizi il sottotitolo della manifestazione era ‘Linguaggi dell’identità e della differenza’. Nel 1996 si partì con una decina di concerti, per arrivare nei primi anni del XXI secolo anche ad una sessantina. Mundus in questi anni ha offerto la possibilità di esibirsi in Emilia-Romagna ad oltre 2.600 artisti tra singoli e gruppi provenienti da tutti e 4 i continenti, per un totale di oltre 750 concerti. Negli anni il festival ha inserito nella programmazione un numero crescente di concerti jazz, non a caso il genere maggiormente aperto a tutte le contaminazioni musicali.

L’EDIZIONE 2020

Festival Mundus 2020 si apre lunedì 6 luglio a Reggio Emilia con l’inconfondibile suono del sax baritono di Javier Girotto, per chiudersi sabato 29 agosto a Maranello in provincia di Modena (una delle tre ‘new entries’ della 25^ edizione insieme a Gombola e Mirandola sempre nel Modenese) con la straordinaria voce di Karima.

Una novità anche la collaborazione tra Mundus e Trasparenze Festival – organizzato dal Teatro dei Venti di Modena – che si svolgerà rigorosamente all’aperto nel suggestivo borgo di Gombola, frazione di Polinago sull’Appennino modenese. Quattro gli appuntamenti proposti nell’ambito del festival con una anteprima assoluta: venerdì 31 luglio alle 22 Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli si raccontano e cantano; alla stessa ora sabato 1° agosto sarà la volta de La Toscanini NEXT Ensemble in “Omaggio a Fellini” con musiche di Nino Rota e Mascia Foschi voce recitante; venerdì 7 agosto invece alle 21.30 Peppe Servillo e Natalio Mangalavite insieme in “Il resto della settimana”, mentre in anteprima assoluta sabato 8 agosto alle 19 e alle 21 Iaia Forte incontra Javier Girotto in “Interno familiare” tratto dai racconti del libro culto di Anna Maria Ortese “Il mare non bagna Napoli”.