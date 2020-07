Castelvetro: sabato riapre il museo “Rosso graspa”, domenica le visite guidate al castello di Levizzano

Sabato 4 luglio a Castelvetro riapre il Museo del Vino e della Società rurale “Rosso Graspa” e il giorno successivo le visite guidate al castello di Levizzano Rangone.

All’interno del museo, ospitato in un’ala del castello, si collocano numerose testimonianze della vita dei campi: attrezzi agricoli, strumenti per la lavorazione del legno, utensili per la lavorazione dell’uva e testimonianze fotografiche che illustrano in modo piacevole e accattivante le dinamiche sociali e le buone pratiche agricole della società contadina. Da ricordare che il museo non esaurisce la sua proposta dentro le mura del castello di Levizzano, ma invita a proseguire la visita nel “museo fuori dal museo”, fra i sentieri nel paesaggio delle colline castelvetresi del Lambrusco Grasparossa. Il museo sarà aperto tutti i sabati e domeniche (esclusi il 15-16 agosto) fino al 15 novembre dalle ore 14,30 alle 19.

Le visite guidate storico-culturali all’interno del castello e alla torre matildica sono invece possibili nelle domeniche del 5 e 19 luglio; del 2 agosto e 23 agosto; del 6 settembre, sempre alle ore 16. Le visite sono della durata di 45 minuti, con prenotazione obbligatoria. In caso di raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti sarà attivato un secondo turno.

Gli ingressi sono vincolati all’obbligo dell’uso della mascherina nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19.

Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 059 758836, www.visitcastelvetro.it.