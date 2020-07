Cade in Vespa, 25enne ferita a Reggio Emilia

Poco prima delle 3.30 di oggi 2 luglio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via Andrea Palladio a Cadè di Reggio Emilia per i rilievi di un incidente stradale. Poco prima, una 25enne abitante in città, mentre alla guida della sua Vespa 125 percorreva via Palladio, per cause ancora in corso accertamento perdeva l’equilibrio rovinando a terra. Nell’impatto la scooterista riportava traumi vari al vaglio dei medici dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove la giovane è stata condotta dal personale medico inviato dal 118.



