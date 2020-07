Baiso, sui viadotti Saltino e Cerredolo si torna a viaggiare a 70 km/h

La Provincia di Reggio Emilia informa che si sono conclusi – sulla Sp 486R di Montefiorino, in comune di Baiso – i lavori di ripristino della pavimentazione della carreggiata stradale dei viadotti Saltino e Cerredolo. Da oggi, pertanto, il limite di velocità su tali infrastrutture è stato riportato ai 70 km/h. Resta invece il limite dei 50 km/h sul viadotto Lugo e nella galleria Casa Poggioli, dove si è in attesa dei finanziamenti per ripristinare la pavimentazione, nonché in un ulteriore tratto di 150 metri al termine del viadotto Cerredolo, trovandosi nel centro abitato di Ponte Secchia.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.