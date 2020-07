Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 3 luglio

Cielo da nuvoloso a temporaneamente coperto, solo sulla Romagna è possibile qualche schiarita anche ampia. Precipitazioni: in mattinata i primi fenomeni temporaleschi interesseranno il settore appenninico occidentale, per poi estendersi ed intensificarsi nel corso del pomeriggio sulle aree di pianura, dove potranno risultare localmente intensi e persistenti. Il territorio romagnolo sarà interessato più marginalmente dai fenomeni temporaleschi durante le ore pomeridiane, mentre le precipitazioni su questo settore e sul Ferrarese saranno più probabili in serata, quando sul resto della regione si assisterà ad un graduale esaurimento dei fenomeni fino ad una loro cessazione. Temperature: minime in lieve aumento sul settore occidentale, stabili altrove: valori generalmente compresi tra 22°C e 24°C. Massime in sensibile diminuzione, più contenuta sulla Romagna e sulla costa dove sarà possibile raggiungere i 29/30°C, valori per lo più attorno a 25/26°C altrove. Venti: moderati, localmente forti da nord-est sul mare e sulla costa, deboli altrove. Possibili rinforzi nelle aree temporalesche.



