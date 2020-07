Un bus di Tper decorato in occasione del 40° anniversario della Strage di Ustica

In occasione del 40° anniversario della strage di Ustica, l’Associazione dei parenti delle vittime e Tper hanno rinnovato la loro consolidata collaborazione per dare voce, visibilità e diffusione al programma della manifestazione. In questa importante ricorrenza, Tper ha promosso la decorazione di un proprio autobus con la grafica e le immagini del manifesto dell’Associazione.

Il mezzo che è stato esposto nella giornata commemorativa della strage davanti alla sede di Tper a poche decine di metri dal Museo per la Memoria di Ustica – che ha sede in via di Saliceto, nei locali storici delle prime tramvie di Bologna – ed in questi giorni ha iniziato a circolare per le strade cittadine svolgendo servizio sulle linee urbane. Il bus così decorato circolerà per oltre un mese, per tutta la durata degli eventi – spettacoli, concerti e performance – previsti in occasione del 40° anniversario della Strage di Ustica.

Le immagini sono di impatto e intendono comunicare nel modo più diretto il messaggio di forte impegno civile promosso dall’Associazione dei parenti delle vittime che Tper appoggia e sostiene.