Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 2 luglio

Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità anche di tipo cumuliforme, soprattutto sulle aree centro-occidentali e lungo l’asta del Po, con rovesci sparsi, in intensificazione dalla tarda serata. Temperature: minime in lieve aumento con valori intorno a 24°-25° nei centri urbani e di alcuni gradi inferiori nelle aree rurali e di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve aumento, con punte localmente fino a 36°-37° nei capoluoghi di provincia, tra 32° e 34° lungo la fascia costiera. Venti: sui rilievi deboli sud-occidentali, localmente moderati sulla Romagna. Sulle zone di pianura inizialmente deboli variabili, con rinforzi nel pomeriggio, specie nelle zone raggiunte dai fenomeni. Mare: poco mosso.

(Arpae)