Nomi eccellenti per i laboratori del FabLab Junior

Il fumettista e illustratore Marino Neri, l’autrice di film d’animazione Beatrice Pucci, il docente di copywriting Diego Fontana e il formatore Luca Montanari: sono questi i protagonisti di alcuni laboratori ‘speciali’ proposti gratuitamente dal FabLab Junior di Fiorano per il mese di luglio, La struttura del Comune di Fiorano Modenese dedicata all’innovazione e all’apprendimento della robotica e delle nuove tecnologie per bambini e ragazzi, non si ferma e propone un ricco calendario di offerte.

“Puntiamo sulle eccellenze – sottolinea la coordinatrice del FabLab Junior, Alice Fregni – per offrire occasioni uniche di apprendimento ai ragazzi. Fra i tanti workshop in via di definizione ce ne sono alcuni che ci hanno proposto artisti e nomi forti della comunicazione: sono appuntamenti particolari, da non mancare. La partecipazione, grazie al contributo di Fondazione di Modena, è gratuita. Oltre a questi, ci sono i tanti laboratori tecnologici ricchi di opportunità che i nostri educatori hanno voluto dedicare a chi vuole imparare divertendosi”.

Primo appuntamento ‘speciale’ quello con Diego Fontana che proporrà due laboratori nella

mattinata di martedì 7 luglio: “Animali fantastici e come inventarli” e “Dal nome al disegno”, un viaggio nelle assonanze e nella fantasia per scoprirsi creatori di inediti animali. Diego Fontana da diversi anni è docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva all’Istituto Europeo di Design. Si è formato professionalmente nelle multinazionali Lowe Pirella e Saatchi & Saatchi ed è stato collaboratore e coautore di programmi tv.

Per la mattina di mercoledì 8 è invece in programma il workshop di Beatrice Pucci sull’animazione. Beatrice Pucci è un’autrice di film d’animazione in stop motion, scultrice e

disegnatrice. Il suo cortometraggio di animazione Soil is Alive è entrato nella cinquina finalista Nastri d’Argento 2016; ha lavorato per il cinema e realizzato video clip. Le sue sculture e i suoi disegni sono stati esposti in Italia e all’estero.

Venerdì 17 e mercoledì 22 tocca a Luca Montanari con due laboratori sulla realtà virtuale. Montanari è autore di testi, apparati didattici e contenuti digitali per manuali scolastici, oltre che formatore per De Agostini Scuola.

Martedì 21 luglio si chiude con il laboratorio sul fumetto tenuto dal fumettista e illustratore Marino Neri. Dopo le graphic novel ‘Il re dei fiumi’ (Kappa edizioni, 2008) e ‘La coda del lupo’ (Canicola, 2011), tradotti in Francia e Corea, Marino Neri nel 2012 vince il premio ‘Nuove Strade’ di Napoli Comicon e del Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ come miglior talento emergente. Ha collaborato con vari quotidiani e riviste, da Il Sole 24 ore, a Internazionale da Le Monde a Linus. Nel 2019 pubblica ‘Nuno salva la luna’ (Canicola) il suo primo fumetto per bambini.

Tutti i laboratori si svolgeranno secondo i protocolli anti-covid ed è obbligatoria la prenotazione alla mail: info@casacorsini.mo.it.