Maranello: Gran Premi di F1 al Drive In, posti su prenotazione

Domenica 5 luglio al via il campionato mondiale di Formula 1 dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia: alle 15.10 scatta il primo Gran Premio della stagione sul circuito del Red Bull Ring. Come da tradizione, l’amministrazione comunale propone ai tifosi della Ferrari la possibilità di seguire la diretta delle gare, che saranno proiettate sul grande schermo del Drive In “Arena Gremiole” a Gorzano.

Per chi vorrà seguire i Gran Premi, il Comune ha predisposto alcune semplici regole da seguire. Necessaria la prenotazione gratuita della piazzola di sosta in cui posteggiare la propria auto, da effettuare ai numeri 0536 240133 – 240100 o via mail all’indirizzo cultura@comune.maranello.mo.it, comunicando il numero di persone e il tipo di alimentazione dell’auto. L’accesso è consentito a tutte le tipologie di auto ed esclusione di furgoni, camper, camion. All’interno dell’arena andrà mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, con l’obbligo di indossare la mascherina nelle aree comuni. Ammessi gli animali sia nelle auto che negli spazi comuni, provvisti di guinzaglio e museruola se necessario.