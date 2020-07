Indagine lampo della Polizia di Stato a Bologna: tre denunce e sequestro di 8 piante di marijuana

A seguito di un’indagine lampo portata a termine dagli Agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna, in un alloggio del quartiere Barca di Bologna sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro nr. 8 vasi di piante di marijuana (peso lordo del fogliame gr. 424,59) nonché vasetti in vetro contenenti marijuana e hashish per un peso complessivo di gr. 214,75 ed attrezzatura destinata al confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato rinvenuto nel domicilio di tre giovani, due uomini ed una donna, che sono stati quindi denunciati per produzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Le 8 piante sono state trovate sul terrazzo dell’appartamento occupato dai predetti mentre, all’interno dell’abitazione, sono stati trovati, oltre alle sostanze, anche un bilancino di precisione ed un bisturi, utilizzati per confezionare le dosi da immettere nel mercato.

Alla perquisizione ha partecipato anche “Ginga”, il cane antidroga dell’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in aiuto degli agenti della Polizia Ferroviaria.

La sostanza rinvenuta si aggiunge ad altri 14 gr. di droga sequestrata la settimana scorsa durante i servizi di controllo della Polizia Ferroviaria in Emilia Romagna, conclusosi con un bilancio di oltre 2.300 persone identificate, di cui 2 uomini tratti in arresto: uno per un ordine di custodia cautelare relativo ai reati di danneggiamento, furto e utilizzo di carte di credito, l’altro per aver reagito ed aggredito i poliziotti durante un controllo di Polizia.

Inoltre 37 persone sono state denunciate in stato di libertà, tra le quali un giovane peruviano denunciato per l’inosservanza del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone in quarantena” fermato nel capoluogo bolognese proveniente da Piacenza dove avrebbe dovuto rimanere per il periodo di isolamento obbligatorio.

Elevate anche 28 sanzioni amministrative, controllati 53 veicoli e sequestrato 1 coltello detenuto illegalmente.

