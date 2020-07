Estate in città metropolitana: concerti, letture ad alta voce, trekking, sagre… tanti gli eventi in programma da oggi al week-end

L’estate metropolitana entra nel vivo: in questi giorni sono tantissime le iniziative in programma sul territorio della città metropolitana. Si va da Crinali, che parte oggi, mercoledì 1 luglio con il percorso “Meloncello-Canale del Reno-Chiusa di Casalecchio-Via dei Bregoli-San Luca-Meloncello” e proseguirà fino al 31 dicembre con cammini, teatro e musica, agli spettacoli del cartellone Bologna Estate, che offrono la possibilità di scoprire spazi inediti, luoghi ricchi di bellezza e cultura, fino agli altri eventi e rassegne nei comuni.

Crinali (qui il programma completo: www.crinalibologna.it) offrirà ai camminatori la possibilità di incontrare lungo i percorsi, senza preavviso, musicisti, narratori e in generale artisti che si esibiranno al loro passaggio, il 3 luglio con “In Cammino verso le Montagnole” (partenza da Casalecchio, sorprese a cura di Infrasuoni/Eco della musica), il 4 luglio con tanti appuntamenti a: Loiano con Viva il Verde – Staffetta ambientale Bologna Montana, Faro di Gaggio Montano, Cascate del Dardagna, Via della Lana e della Seta – La Memoria di Bel Poggio (da Grizzana Morandi), San Benedetto Val di Sambro (Borghi Divini) e il 5 luglio: Sui crinali del Corno alle Scale, Labante territorio incantato, Anello delle Fontane a Comugnano, Moonlight Trekking al chiaro di luna a Pianoro, Dei Suoni i Passi a San Benedetto Val di Sambro.

Tanti anche gli eventi sul territorio che fanno parte del cartellone Bologna Estate (qui il programma completo http://www.bolognaestate.it/) tra cui segnaliamo: mercoledì 1 luglio alle 21 a Cà la Ghironda (Zola Predosa) “Notti Magiche alle Ville e ai Castelli” mentre alle 21.15 l’Orchestra Senza Spine si esibisce alla Villa del Crociale a Crevalcore per “Sereserene”, mentre alle 21.30 Panaemiliana concerto al Calderara Summer Festival 2020 davanti alla Casa Cultura Italo Calvino.

Giovedì 2 luglio alle 20.45 alla Rocca Sforzesca di Dozza “Sere d’estate fresche di vino a corte”, mentre venerdì 3 e sabato 4 luglio alle 19.30 al Villaggio della Salute Più (Monterenzio) c’è “Acquapark by night”. Sabato 4 alle 21.15 torna Il cinema in piazza Piazza Malpighi a Crevalcore.

Tra gli altri eventi in programma questo fine settimana segnaliamo: l’ultimo appuntamento (dal 3 al 5 luglio) con la Sagra del maccherone al pettine a Pieve di Cento, mentre a Sant’Agata Bolognese si apre la stagione estiva giovedì 2 luglio con il concerto della Bandakadabra in piazza Martiri.

A San Lazzaro di Savena il cartellone è ricco di eventi, fra questi segnaliamo: mercoledì 1 luglio riparte “spritzArte” alle 19 alla Fondazione Cirulli, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio alle 21.30 c’è “Paradiso Jazz for friends” presso Arci San Lazzaro, giovedì 2 luglio in Mediateca letture ad alta voce con “Libri nel verde”; venerdì 3 luglio, alle 21, presso il Centro Fiorenzo Malpensa musica e poesia con “Una serata a casa Schumann”. Sempre venerdì, alle 21.15, nel cortile dell’ITC Teatro appuntamento lo spettacolo “Buonasera con… Marino Bartoletti”. Domenica 5 luglio “Dinotour al tramonto” viaggio alla scoperta dei dinosauri alle 20.30, presso il Parco “Dinosauri in carne ed ossa”.

A Castel San Pietro Terme domenica 5 luglio alle ore 21,15 il Festival Strade apre l’estate all’Arena.

Ricca di eventi anche l’estate di Pianoro: mercoledì 1 luglio primo appuntamento della rassegna “Poetika” con una serata dedicata a Montale; giovedì 2 luglio a Rastignano, con “Sonata per tubi”, si apre “Favolando per le valli” e venerdì 3 davanti alla biblioteca di Pianoro Nuovo, l’appuntamento è con “Leggingiro… storie all’aria aperta”.