Centri Estivi comune di Bologna, 8 nuove proposte per bambini da 3 a 11 anni

centr estContinua il potenziamento dell’offerta di centri estivi del Comune di Bologna: grazie all’ingresso di nuovi gestori sono disponibili otto nuove proposte per le famiglie con figli da 3 a 11 anni, a partire da lunedì 6 luglio. I nuovi centri estivi offrono settimane anche ad agosto e settembre.

Nel dettaglio:

5 centri estivi da 3 a 6 anni

2 centri estivi da 6 a 11 anni

1 centro estivo da 3 a 8 anni

Le iscrizioni ai nuovi centri estivi sono già possibili, sempre in modalità online sul portale Scuole On Line del Comune di Bologna. Il dettaglio dell’offerta suddivisa per quartiere è presente negli opuscoli pubblicati nella pagina web dedicata, dove quotidianamente viene anche pubblicato l’elenco dei posti ancora disponibili nei vari centri estivi attivi in città.

Il Comune di Bologna ha inoltre riaperto l’Avviso pubblico per l’individuazione di ulteriori soggetti gestori di centri estivi per l’estate 2020, con sede propria o in uso, che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” della Emilia-Romagna. La scadenza per questa ulteriore finestra di presentazione di candidature è il prossimo 13 luglio.