Ausl IRCCS Reggio Emilia: non é consentito l’accesso diretto all’Ex Guardia Medica

Si ricorda che non è possibile il libero accesso alle visite ambulatoriali nelle sedi del Servizio di Continuità Assistenziale. Per accedere all’ambulatorio alla Casa della Salute Ovest in Via Brigata Reggio 22, come nelle altre sedi della provincia, occorre telefonare preventivamente al numero verde 800.231.122. Sarà il medico a valutare se fornire eventualmente l’indicazione di recarsi alla sede della Continuità Assistenziale, o dare consigli telefonici o effettuare la visita domiciliare.

I cittadini sono pregati di non recarsi in maniera autonoma agli ambulatori e di rispettare le misure precauzionali necessarie per il contenimento del COVID 19.