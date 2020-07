Al via il calendario estivo di escursioni guidate targato ‘La via dei monti’

Prende il via sabato 4 luglio il calendario estivo di escursioni ‘Camminappennino 2020’, promosso della guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’, giunto quest’anno alla sua nona edizione. In programma oltre 80 escursioni da luglio a settembre alla scoperta delle meraviglie dell’Appennino tosco emiliano, toccando le province di Modena, Pistoia e Reggio Emilia, con iniziative per tutti i gusti: dai trekking musicali accompagnati dalle note di musicisti itineranti, alle escursioni alla scoperta dei borghi fantasma o delle perle naturalistiche meno conosciute, fino alle grandi classiche sulle più belle vette e crinali. E quest’anno c’è una novità: ‘La via dei monti’ propone la prima edizione di ‘Le Viottole’, un calendario di escursioni interamente dedicato all’Appennino bolognese.

Sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 sono in programma ben cinque escursioni, le prime dell’estate:

– sabato escursione diurna alle pendici del Cimone, fra Sestola e Riolunato con l’anello della Valcava (info e iscrizioni 3486938044).

– Sabato escursione notturna al chiarore della prima luna piena d’estate nel bellissimo scenario del lago di Pratignana, a Fanano. Escursione notturna che si concluderà con una sorpresa fuori programma per i nostri camminatori (info e iscrizioni 3711842531).

– Domenica primo dei quattro appuntamenti con i trekking musicali di Note del Cimone, iniziativa in collaborazione con l’Associazione Gioventù Musicale Italiana sezione di Modena e il consorzio albergatori Cimone Holidays. Si parte al lago della Ninfa con le note del violino di Michaela Bilikova (info e iscrizioni 3382401848 – gli altri appuntamenti sabato 15 agosto, domenica 23 agosto e sabato 5 settembre con la ‘Leggenda del pianista sul lago’).

– Sempre domenica, per gli amanti delle grandi vette è in programma il ‘Giovo facile’, la salita ai quasi 2000 metri del monte Giovo dal suo versante meno impegnativo (info e iscrizioni 3486938044).

– Per finire, domenica è in programma anche un’escursione a tema storico nel cuore dell’Appennino più selvaggio, fra Pistoia e Bologna, “I pellegrini della Sambuca” (info e iscrizioni 3516349935).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.