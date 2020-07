A Carpi una Ztl notturna e festiva per un Centro più fruibile

Una “ZTL” notturna e festiva per rendere più fruibile il Centro storico: lo ha deciso la Giunta comunale, introducendo in alcune vie limitazioni al traffico serale e domenicale. Il provvedimento, in vigore dal 17 luglio, riguarda corso Roma, via San Francesco, corso Cabassi (dall’intersezione con via XX Settembre) e via Duomo, dalle 19 alle 6 del giorno dopo, e la domenica l’intera giornata. Nella ZTL di via Sbrilanci saranno tolti i parcheggi – posti che, per i residenti, saranno recuperati in viale Carducci. Le misure saranno valide fino al 1° Novembre.

Spiega Stefania Gasparini, Vice-Sindaco e Assessore a Economia e Centro Storico: « La necessità di estendere la ZTL in queste aree nasce in parte dall’esigenza di dare maggiore spazio agli ampliamenti dei pubblici esercizi a causa delle normative anti Covid. Ma riteniamo che debba anche esser l’occasione per sperimentare una vivibilità diversa del nostro Centro».

Dunque maggiore spazio non solo per le distese ma anche per quei commercianti che volessero utilizzare tali spazi per iniziative di promozione.

«Inoltre – prosegue Gasparini – grazie anche al confronto con le associazioni di categoria, proponiamo una modalità oraria che possa venire incontro alle esigenze dei pubblici esercizi, dei commercianti e dei residenti. Infatti ricordo tra l’altro che una maggior vivibilità della rotonda tra san Francesco e Corso Roma è stata una delle richieste pervenuta dai residenti di quella zona. Sottolineo infine che negli orari e giorni della ZTL i residenti potranno sempre passare per accedere ai propri garage e ai parcheggi».