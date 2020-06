Volontari e migranti: mercoledì 1 luglio all’Auditorium Enzo Ferrari il secondo workshop

Proseguono gli incontri del progetto “Maranello per l’Agenda 2030” per promuovere la conoscenza dell’Agenda 2030 dell’ONU e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile verso cittadini, imprese sociali, associazioni culturali e di volontariato e comunità di migranti. Il secondo workshop è in programma mercoledì 1 luglio alle 18 all’Auditorium Enzo Ferrari ed è rivolto alle Associazioni di Volontariato e a Associazioni di Migranti.

Saranno presentati il progetto UE “Shaping Fair Cities” a cui aderisce il Comune di Maranello e approfonditi i temi legati agli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’Agenda 2030, con un focus particolare sulle azioni in corso da parte delle Associazioni di Volontariato e delle Associazioni di Migranti sul territorio. L’Agenda 2030 è il programma d’azione delle Nazioni Unite sottoscritto da 193 Paesi nel settembre 2015 e articolato in 17 obiettivi (global goals) e 169 sotto-obiettivi. I 17 obiettivi riguardano la dimensione economica, sociale e ambientale e sono il nuovo riferimento di impegni a livello internazionale per governi, imprese e cittadini a livello globale e locale. Il progetto fa parte di “Shaping Fair Cities”, programma europeo coordinato dalla Regione Emilia-Romagna che coinvolge 17 partner europei, 10 nazioni e 2 comuni della provincia di Modena, tra cui Maranello. Gli obiettivi prevedono la divulgazione dell’Agenda 2030 ONU, azioni-pratiche sul territorio ed esempi per stimolare nuove idee e azioni di miglioramento su tre ambiti: azioni per il clima, parità di genere, città inclusive e sostenibili.