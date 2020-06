Tre furti notturni in altrettante attività commerciali a San Martino in Rio

carabinieri notTre furti commessi in rapida successione con lo stesso modus operandi, quindi certamente compiuti da “stesse mani”. Ne sono convinti i carabinieri della stazione di San Martino in Rio che, unitamente al personale della sezione operativa della Compagnia d Reggio Emilia, stanno conducendo le indagini.

Il primo intervento poco prima delle 23.00 presso la farmacia di via Rubiera dove i malviventi dopo aver sfondato la porta d’ingresso a calci si sono introdotti all’interno asportando dalla cassa alcune centinaia di euro. Dopo circa mezzora altro intervento veniva curato nella vicina ferramenta di via Roma. Stesse modalità di accesso e medesimo bottino: il contate riposto nella cassa, in corso di quantificazione. Poco prima delle 2.00 i carabinieri intervenivano in via Magnanini dove l’operatore del servizio di vigilanza riscontrava segni di effrazione alla porta di un negozio di ristorazione self-service. Il sopralluogo dei carabinieri portava ad accertare che gli ignoti ladri, introdottisi con le stesse modalità e probabilmente nella stessa fascia oraria, mettevano a soqquadro gli uffici asportando dalle celle frigorifero generi alimentari in corso di esatto inventario.

Sui tre episodi delittuosi i carabinieri della stazione di San Martino in Rio hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato e continuato.