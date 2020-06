Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 1 luglio

Al mattino parzialmente nuvoloso sul settore occidentale, sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti aree; tra pomeriggio e sera nuvolosità di tipo cumuliforme, in particolare sul settore più occidentale, ove non si esclude la possibilità di locali rovesci. Temperature: stazionarie o in lieve aumento; minime comprese tra 22° e 25°; massime tra 34° e 36° sulle pianure interne, con valori leggermente inferiori sulla fascia costiera. Venti: deboli sud-occidentali sui rilievi, con temporanei rinforzi. Sulle zone di pianura tra deboli e temporaneamente moderati, di direzione variabile. Mare: poco mosso, temporaneamente mosso nel pomeriggio al largo delle coste romagnole.

(Arpae)