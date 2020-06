Giovedì l’inaugurazione del parco degli Alberi narranti in via Monte Cisa a Reggio Emilia

Il parco del Crostolo, per tanti reggiani ‘parco delle caprette’, da venerdì si racconta attraverso i suoi alberi. Alle 18.30 giovedì 2 luglio, verrà infatti inaugurata l’installazione permanente “il parco degli alberi narranti”, che grazie a una app, permetterà di conoscere la storia dell’area verde, degli animali che la popolano e delle persone che nel tempo l’hanno curata e protetta.

L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto “Qua_quartiere bene comune” ed è stata realizzata in collaborazione con il Comitato Monte Cisa attraverso l’intervista ai “veterani” del comitato stesso che hanno permesso di rivivere e mettere in fiaba la nascita del parco, i giorni dell’alluvione, la storia delle asine e degli alberi, il contributo di Paride Allegri e al figura dell’educatrice Maria Olivi a cui il parco è dedicato.

In un breve percorso da effettuare a piedi, si potranno ascoltare fiabe e racconti dalle parole di alcuni alberi dai nomi curiosi: l’Arcalbero Gabriele, presidente degli alberi e figura storica di grande rilievo; il Pioppo Gastone, fido custode degli animali e delle piante, grande amico dell’Arcalbero Gabriele; Alberballetto, chiacchierone, spiritoso e acuto osservatore dei comportamenti umani; Ivonne Magnolia, simpatica e dolce, dal cuore grande come il parco stesso; Adrasto detto il Pino, curioso, simpatico e gentile con tutti; Abbraccialbero, sensibile, malinconico e sempre in cerca di abbracci; il Liquidambar che sussurrava alle caprette, il più giovane alberello tra i grandi; l’Albero del Gattobardo, unico testimone di una storia molto curiosa; l’Albero della Civetta cantastorie, tappa preferita della civetta che vide la famosa “casina del bosco” e infine i Ricord’Alberi, compagni da sempre e memoria collettiva del parco…

Per poter visualizzare i racconti degli alberi narranti è necessario scaricare tramite smartphone l’applicazione Artivive (gratuita sia su Google Play che su Apple Store) e poi inquadrare l’immagine stampata nei pannelli affissi agli alberi indicati in mappa. Sullo schermo comparirà il video in realtà aumentata.