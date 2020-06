FilaFiaba del Teatro dell’Orsa in scena a Rovereto sulla Secchia

Venerdì 3 luglio alle ore 18.30, al Parco Ferrari di Rovereto sulla Secchia, a pochi chilometri da Modena, andrà in scena FilaFiaba del Teatro dell’Orsa, spettacolo finalista al Festival Bonsai di Ferrara Off consigliato sia ai bambini che agli adulti.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di Al Parco col sorriso, rassegna artistica in programma tra giugno e luglio nelle aree verdi di Novi di Modena, Rovereto sulla Secchia e S. Antonio in Mercadello.

Le attrici Lucia Donadio e Chiara Ticini, in scena insieme al musicista Gaetano Nenna, proporranno un intreccio di racconti che traggono forza dal repertorio della fiaba. La regia è di Monica Morini e gli oggetti di scena sono realizzati da Franco Tanzi.

Il Parco Ferrari si trova in via Chiesa Nord a Rovereto sulla Secchia (MO).

Per iscrizioni: biblioteca 059 6789220, biblioteca1@comune.novi.mo.it.

Max 25 iscritti, obbligo di mascherina dai 6 anni in su per raggiungere il posto assegnato e per lasciare l’area. Sarà fornito materiale per la sanificazione.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.