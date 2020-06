Code per mezzo pesante in fiamme sulla A1 tra Terre di Canossa e Parma, direzione di Milano

Alle ore 15:30 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, al km 115 ha preso fuoco un mezzo pesante che trasportava paglia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda in direzione di Milano.

Agli utenti diretti verso Milano, per le brevi percorrenze, si consiglia di uscire a Reggio Emilia o Terre di Canossa, percorrere la S.S.9 “Via Emilia” per poi rientrare in autostrada a Parma.

In alternativa, per le lunghe percorrenze, prendere la A22 “Autostrada del Brennero” e poi la A4 Milano – Venezia in direzione di Milano.