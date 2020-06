Ai domiciliari, trovato in giro in bicicletta. Giovane denunciato per evasione a Reggio Emilia

200Era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma girava tranquillamente in bicicletta per il centro. È stato così denunciato per evasione un ragazzo di 24 anni che ieri mattina è stato sorpreso dagli agenti della Polizia locale lungo via Emilia San Pietro. Gli stessi lo avevano arrestato lo scorso dicembre per reati legati al mondo degli stupefacenti e lo hanno quindi immediatamente riconosciuto.

Fermato, il giovane ha tentato di giustificare l’uscita con la necessità di cure mediche. Tuttavia nessuna documentazione confermava tale necessità e il ragazzo è stato pertanto denunciato.