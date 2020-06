A Fiorano assegni di maternità e per nucleo numeroso

gliaLe neo mamme e le famiglie con tre o più figli minori, residenti nel Comune di Fiorano Modenese possono richiedere i contributi statali per la maternità e per nucleo familiare numeroso, erogati dall’INPS.

Lo Sportello sociale di Villa Pace raccoglie le domande, via mail o previo appuntamento, per l’assegno di maternità relative a nascite, affidamenti preadottivi o adozioni senza affidamento per l’anno 2020. La richiesta deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del neonato o entro 6 mesi dall’ingresso nel nucleo del minore affidato/adottato. L’assegno viene riconosciuto alle madri che non godono di trattamento previdenziale di indennità di maternità o con indennità inferiore all’importo del contributo stesso, pari a 348,12 euro mensili, che viene erogato per cinque mesi dalla data del parto, per complessivi 1.740,60 euro. Il nucleo familiare della mamma richiedente deve però avere un valore ISEE inferiore ad 17.416,66 euro.

Anche per le richieste di assegno per nucleo numeroso, le famiglie con tre o più figli minori e con ISEE non superiore a 8.788,99 euro per il 2020, possono presentare richiesta, entro il 31 gennaio 2021, allo Sportello Sociale del Polo di Fiorano Modenese. Il contributo nella misura massima di 145,14 euro mensili, erogato per 13 mensilità annue massime o per il numero di mensilità per cui il nucleo presenta i requisiti, per un totale di euro 1.886,82.

Per informazioni e prendere appuntamento, contattare lo Sportello sociale del Comune di Fiorano Modenese, presso Villa Pace, in via Marconi n. 106, tel. 0536 833401 email: sociali@fiorano.it. I moduli per presentare le domande sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.