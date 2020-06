Zocca, con il concerto di Vasco Rossi su maxischermo parte mercoledì 1 luglio il cartellone estivo

A Zocca sarà la proiezione su maxischermo, mercoledì 1 luglio, del film “Vasco La tempesta perfetta”, dedicato al concerto di Vasco Rossi a Modena nel 2017, ad inaugurare il cartellone estivo del Comune.

Lo schermo per celebrare e rivedere gratuitamente l’evento musicale dei record, sarà quello del cinema all’aperto di piazza Martiri; in occasione della trasmissione del film su Rai uno, dalle 20,35 sono disponibili 200 posti con prenotazione obbligatoria, fino alle 12 di mercoledì; le modalità di prenotazione sono disponibili sulla pagina Fabebook del Comune di Zocca.

La novità di questa estate 2020 sarà la pedonalizzazione di via Mauro Tesi che attraverso tutto il centro storico che, come sottolinea Marco Vitali, assessore al Turismo del Comune di Zocca, «diventerà un vero e proprio salotto a cielo aperto, dove verranno realizzati eventi musicali e culturali. Il centro sarà più vivibile e consentirà agli esercenti di sfruttare il massimo spazio possibile, garantendo una maggiore sicurezza e il rispetto del distanziamento».

Il Comune, inoltre, ricorda Vitali, ha puntato sulla cura del territorio come manutenzioni in parchi giochi, realizzazioni di nuove aree pic-nic, nuovo arredo urbano; tutte le informazioni sono disponibili all’Ufficio turistico, gestito dalla proloco, attivo sempre in via Tesi, e nel nuovo sito di promozione locale www.zoccaturismo.it.

Sul calendario degli eventi, come evidenzia Susanna Rossi Torri, assessora alla Cultura, «abbiamo rivisto la programmazione, nel rispetto delle norme sul distanziamento, ma siamo riusciti ad allestire un calendario vario e interessante dalle passeggiate guidate, al cinema all’aperto, dalle serate dedicate ai bambini, fino alle mostre e eventi culturali».

Le mostre fotografiche, dedicate alla storia di Zocca, in collaborazione con Rgs, Farmacia Tonioni e Paolo Marchi, sono allestite in tre spazi espositivi in via Tesi , mentre nella sala consiliare si potrà visitare la mostra del pittore Carlo Gaiani; il calendario di “Musica per un restauro” propone, tra gli altri, il concerto di ferragosto con Maria Pia Timo ed il Duo Sconcerto, mentre il 22 e 23 agosto sono in programma gli incontri on line dedicati alla lettura noir.

Un’altra novità è rappresentata dal kit del turista, a disposizione gratuitamente all’ufficio turistico ed in municipio, uno zainetto che conterrà tutte le attività previste, dove pernottare, i ristoranti, fino al “passaporto di Zocca” che permetterà ai bambini, di scoprire Zocca giocando con figurine dedicate e un regalo finale.