Manutenzione strade modenesi: lavori in partenza in via Canalino

Prosegue il restyling delle vie del centro storico. Dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione della pavimentazione in corso Canalchiaro della scorsa settimana, mercoledì 1 luglio prende il via, in anticipo di oltre un mese rispetto al previsto, anche la ripavimentazione in via Canalino, da via Mondatora a via dei Servi. E, mentre è in corso questo Piano di riqualificazioni e manutenzioni stradali dal valore complessivo di 550 mila euro, l’Amministrazione sta già programmando un ulteriore quadro di interventi per altri 500 mila euro, il cui progetto esecutivo verrà approvato dalla Giunta comunale nei prossimi giorni.

“Abbiamo deciso di anticipare l’avvio dell’intervento in via Canalino per ridurre l’impatto del cantiere”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Centro storico Andrea Bosi, che coglie l’occasione anche per invitare la cittadinanza a usare cautela nel transito con biciclette e monopattini sotto i portici. “I lavori saranno concentrati nei mesi estivi – prosegue – con l’obiettivo di riaprire almeno al transito pedonale, in attesa di un completo assestamento delle pavimentazioni, in occasione del Festival Filosofia previsto nel weekend 18-20 settembre”.

L’intervento in via Canalino, nel tratto tra via Modatora e via dei Servi (incrocio escluso) sarà analogo a quello in corso Canalchiaro. Per agevolare la percorrenza del trasporto veicolare e del transito ciclabile, sarà realizzata una pavimentazione in lastricato di selce nella fascia centrale e di ciottoli di fiume recuperati nelle fasce laterali.

A conclusione dei lavori in corso Canalchiaro è inoltre prevista la riqualificazione di via San Giacomo nel tratto tra l’incrocio con via Ruggera e l’incrocio con via Stella e, anche in questo caso, nella parte centrale sarà posata una pavimentazione in lastricato di selce e ai lati ciottoli di fiume recuperati. In occasione degli interventi saranno anche rifatti tutti gli allacciamenti elettrici a cura di Hera, rinnovate le tubazioni delle reti fognarie e riposizionate le caditoie di raccolta delle acque piovane. In centro storico sono previsti altri interventi come la posa di polvere di frantoio per consolidare la pavimentazione in alcuni tratti di strade in cubetti di pietra: via Emilia centro, via Farini, via Blasia, via Falloppia e via Battisti. È inoltre in programma la sistemazione di lastre, ciottoli e cubetti, oltre ad altre opere varie. Anche via Campanella sarà interessata da lavori di riasfaltatura.

Il piano di riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici con abbattimento di barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti e lastre attualmente in corso vedrà presto l’avvio di lavori di manutenzione stradale anche in via Campobasso, dove è prevista la riasfaltatura, e in via Guarini, dove l’intervento tra via della Pace e via Venturi prevede anche il rifacimento dei marciapiedi.

Gli interventi saranno effettuati nell’arco di diversi mesi dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola, che si è aggiudicata l’appalto. I lavori hanno come obiettivo la riqualificazione di alcuni tratti di strade e il risanamento di una serie di vie per garantirne la sicurezza e la conformità con il Codice della strada. Riguardano strade marciapiedi e ciclabili, con fresature, nuovi manti di usura, messe in quota e all’occorrenza nuovi pozzetti, caditoie e tubazioni di scolo con la contemporanea eliminazione delle barriere architettoniche presenti.

PRESTO ALTRO PIANO DA 500 MILA EURO

Mentre in corso Canalchiaro hanno preso il via i lavori e in via Canalino stanno per partire, nell’ambito di un Piano da 550 mila euro, già si programma un nuovo intervento di riqualificazione dal valore di ulteriori 500 mila euro, che andrà a completare gli interventi attuali.

“Nella prossima Giunta comunale – afferma l’assessore ai Lavori pubblici e Centro storico Andrea Bosi – porteremo ad approvazione il progetto esecutivo per ulteriori 500 mila euro di interventi. Rientreranno in questo appalto varie riqualificazioni, tra cui i tratti di via Canalino tra via dei Servi e via Mascherella e tra via Università e il tratto oggetto dei lavori in partenza, così come la sezione di via San Giacomo tra via Stella e corso Canalchiaro, che andrà a completare l’intervento già in programma nelle prossime settimane tra via Ruggera e via Stella. È inoltre prevista la ripavimentazione del tratto di via Selmi da piazzale Torti a via dei Servi e di via San Pietro dallo slargo davanti alla chiesa fino a via Saragozza”.

In tutte le vie oggetto del nuovo intervento, la pavimentazione sarà mista selce e ciottolo, tranne in via Selmi, dove saranno posate lastre, e nel tratto di via Canalino da via Università alla curva oggetto dei lavori in partenza mercoledì 1 luglio, dove la pavimentazione sarà rifatta con cubetti in porfido in continuità con via San Carlo. Dopo l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo partiranno le procedure per l’affidamento dell’appalto e, in seguito alle verifiche di legge, sarà possibile avviare il nuovo cantiere.

LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in via Canalino, nel tratto da via Mondatora a via dei Servi (incrocio escluso), da mercoledì 1 luglio fino al 31 ottobre sarà sospesa la circolazione dal numero civico 53 di via Canalino stessa al civico 9 di via Mondatora. I veicoli di soccorso sono esclusi dalla limitazione. Nell’area interessata dal cantiere, inoltre, è vietata la sosta, così come in via San Cristoforo e via dei Tintori.

In alcune strade è prevista la direzione obbligatoria di marcia: diritto in corso Canalgrande, all’altezza degli incroci con via San Cristoforo e via dei Tintori, in entrambi i sensi di marcia (esclusi i veicoli diretti ai carrai); a destra all’incrocio tra via Università e via Canalino; a diritto o a destra all’incrocio tra via dei Servi e via Camatta (eccetto gli operatori del Mercato Albinelli); a destra all’incrocio tra piazza XX settembre e via Mondatora.

È stato inoltre istituito il senso unico alternato, con precedenza ai veicoli che percorrono già la strada, in corso Canalgrande tra gli incroci con via San Cristoforo e con via dei Tintori; e all’altezza dell’incrocio tra piazza XX settembre e via Mondatora.

Nella zona del cantiere saranno affissi volantini informativi che indicano le modifiche alla viabilità, mentre i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e i porta­biciclette saranno rimossi. Gli stalli riservati agli operatori del Mercato Albinelli saranno garantiti e i pedoni potranno continuare a muoversi in sicurezza sui marciapiedi e sotto ai porticati. Le biciclette dovranno essere condotte a mano.