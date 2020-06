In pubblico con coltello di 36 cm, denunciato

Nella nottata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno proceduto per la denuncia di un 47enne cittadino rumeno, residente a Mirandola per avere portato in un luogo pubblico un coltello con lama di 36 cm, senza la prevista autorizzazione.

L’uomo era stato precedentemente segnalato da alcuni cittadini che lo avevano notato aggirarsi con atteggiamenti sospetti nel pieno centro cittadino.

I militari lo hanno rintracciato e controllato in quella via Circonvallazione e grazie alla perquisizione personale e veicolare, hanno accertato il possesso del coltello, che portava celato nel calzino. Il coltello è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena