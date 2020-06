Cambiano gli orari del centro di raccolta Iren di Casalgrande

Dal prossimo 1 Luglio il centro di raccolta di Casalgrande varierà l’orario di apertura. I cittadini di Casalgrande potranno infatti accedere al centro di raccolta, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 di mattina fino alle ore 18. Presso il centro di raccolta di Casalgrande è possibile accumulare Ecopunti ed ottenere sconti sulla tassa rifiuti: infatti è in funzione il sistema informatizzato per le utenze domestiche che consente di effettuare la registrazione dei conferimenti effettuati dai cittadini.

Attraverso un lettore posto sulla apposita colonnina/totem chi conferisce i rifiuti viene riconosciuto utilizzando la tessera sanitaria/codice fiscale dell’intestatario del contratto di igiene urbana. In base alle quantità ed alle tipologie di materiali conferiti, è possibile accumulare ecopunti che origineranno uno sconto sulla bolletta dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale ha infatti determinato il valore in ecopunti che ciascuna tipologia di rifiuto genera in fase di conferimento al Centro di Raccolta e, una volta accumulati, gli ecopunti determinano lo sconto che viene riconosciuto sulla bolletta dell’anno successivo.

Iren resta a disposizione per qualsiasi informazione attraverso il Numero Verde 800-212607 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 ed il sabato dalle ore 8 alle 13, oppure attraverso l’indirizzo di posta ambiente.emilia@gruppoiren.it e infine sul sito servizi.irenambiente.it.