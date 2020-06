Asfaltature, da domani al 3 luglio modifiche alla viabilità in via Gorizia a Reggio

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria al manto stradale (asfaltatura), dal 30 giugno al 3 luglio in via Gorizia – nel tratto dallo svincolo dell’acquedotto alla rotonda di via Wagner e, in corsia sud, nel tratto da via Wagner a via Fano – si rende necessaria in alcune fasi delle operazioni l’istituzione del senso unico alternato di circolazione.

Le modifiche alla circolazione sono regolate da movieri e indicate dalla segnaletica sul posto. Sono possibili rallentamenti del traffico.