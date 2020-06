Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 29 giugno

In prevalenza sereno o poco nuvoloso; attività cumuliforme tra la mattina e il tardo pomeriggio più probabile sul settore occidentale e lungo l’asta del Po con possibilità di qualche rovescio anche temporalesco. Temperature: minime stazionarie o in locale aumento, con valori attorno 22/23 nei centri urbani, qualche grado in meno nelle aree rurali e 23/24 gradi lungo la costa. Massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento sulla Romagna; i valori oscilleranno tra i 32/34 gradi della costa e i 35-36 delle pianure interne. Venti: inizialmente deboli variabili, tenderanno a disporsi in generale da sud-ovest rinforzando sui rilievi e sulla Romagna, sul ferrarese tenderanno a ruotare dai quadranti orientali. Mare: poco mosso, tendenza ad aumento del moto ondoso al largo sul settore settentrionale dal pomeriggio.

(Arpae)