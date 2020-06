Guidava senza patente auto rubata, denunciato

Fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla, impegnati nella diuturna attività di controllo del territorio, non ha esitato con stupefacente nonchalance a riferire di non aver al seguito la patente lasciando intendere di averla dimenticata a casa. Gli approfondimenti dei controlli eseguiti dai carabinieri non solo hanno rivelato che l’uomo non aveva con se il documento di guida in quanto mai conseguita ma anche che stava conducendo un’autovettura rubata qualche ora prima a Guastala, sempre in provincia di Reggio Emilia.

Per questi motivi con le accuse di ricettazione e guida senza patente i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un operaio 30enne abitante a Colorno, recuperando l’auto subito restituita alla derubata, una 47enne di Guastalla.

È successo l’altra notte quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla, nel corso di un controllo alla circolazione stradale eseguito lungo la SP 62 del comune di Brescello, intimava l’alt a una Ford Fiesta procedendo ai controlli rituali sulla regolarità dei documenti di guida e circolazione. Nella circostanza l’uomo non esibiva la patente lasciando intendere di averla scordata a casa. I controlli eseguiti in banca dati rilevavano che il conducente non aveva con se la patente di guida in quanto mai conseguita. ma non solo, l’auto che conduceva è risultata essere stata rubata qualche ora prima a Guastalla da sotto casa della proprietaria che aveva inavvertitamente lasciato le chiavi nel vano porta oggetti.

L’uomo veniva quindi condotto nella caserma di via Allende a Guastalla dove i carabinieri procedevano alla restituzione dell’autovettura alla derubata provvedendo a denunciare il 30enne alla Procura reggiana in ordine ai reati di ricettazione e di guida senza patente..