TPL, dal 1° luglio il servizio estivo urbano e interurbano di Reggio Emilia verrà rimodulato

Agenzia Locale per la Mobilità comunica che a seguito di monitoraggio della domanda da mercoledì 1° luglio il servizio estivo urbano e interurbano di Reggio Emilia verrà rimodulato.

Agenzia informa inoltre che sabato 4 luglio verrà attivato “Bismantino” la navetta di collegamento gratuita tra il centro di Castelnovo Monti e la Pietra di Bismantova. Il servizio viene attivato in collaborazione tra l’Unione dei Comuni dell’Appennino e l’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, e rientra tra le attività di promozione del turismo in montagna previste nella Strategia Nazionale Aree Interne elaborata dall’Unione.

Il Bismantino sarà attivo tutti i sabati e le domeniche (Ferragosto compreso) dal 4 luglio fino al 27 settembre. La navetta transiterà ogni 20 minuti da Piazzale Vittime di Roncroffio e ogni 40 minuti dalle fermate del centro, con prima corsa alle 9 del mattino, e ultima corsa a scendere dalla Pietra alle 19.22.

I nuovi orari urbani ed extraurbani sono consultabili e scaricabili visitando il sito www.setaweb.it o possono essere richiesti al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA.

Agenzia ricorda all’utenza l’importanza di osservare le normative sul distanziamento sia alle fermate che a bordo dei mezzi; nonché l’obbligo di indossare la mascherina per l’accesso al servizio.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti è possibile contattare Seta al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.