Schianto ad Argelato, grave un 48enne

Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 20:30 in via Canaletta a Casadio di Argelato dove, secondo i rilievi effettuati dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento, un quarantottenne italiano alla guida di una Lancia Y si è ferito gravemente nell’impatto, provocato da una perdita di controllo del veicolo che ha terminato la marcia in un canale di scolo. L’automobilista è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna dai sanitari del 118, intervenuti anche con elisoccorso, e ricoverato nel Reparto di Rianimazione. Sul posto i Vigili del fuoco. La viabilità è stata gestita dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto.



