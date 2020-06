Parere positivo della CTSSM sulle nomine dei nuovi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della città metropolitana di Bologna

La Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana ha ratificato all’unanimità questa mattina le nomine dei manager delle aziende sanitarie, designate ieri dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Per il territorio metropolitano si tratta di una conferma e due nuove nomine: Andrea Rossi mantiene la guida dell’Azienda Usl di Imola; Paolo Bordon è il nuovo Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna e Anselmo Campagna dell’Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli. La squadra si completa con Chiara Gibertoni che resta in carica all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

Il presidente della CTSSM Giuliano Barigazzi ha presentato i profili professionali dei nuovi direttori ai Sindaci Capi Distretto ottenendo parere positivo all’unanimità dei presenti.

“Accolgo con favore le scelte fatte dal presidente Bonaccini per i nuovi manager che guideranno nei prossimi quattro anni le nostre aziende sanitarie – ha sottolineato Barigazzi – Una nuova squadra di professionisti di alto livello che godono della mia stima e che hanno dimostrato ottime capacità nelle loro precedenti esperienze lavorative nonché nella gestione dell’emergenza Covid e che incontreremo presto in sede di CTSSM per definire insieme il piano di lavoro per i prossimi mesi. Ci sono dunque tutte le condizioni per aprire un’ulteriore fase di sviluppo per il nostro sistema sanitario e socio-sanitario metropolitano”.