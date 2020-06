In A1 chiusa per una notte l’uscita stazione di Fiorenzuola e il ramo di allacciamento da Bologna sulla D21

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il ramo di uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.

Sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento per il traffico proveniente da Bologna e diretto sulla D21-Diramazione di Fiorenzuola in direzione Cremona/Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Fiorenzuola, uscire alla stazione di Fidenza, al km 90+000, o Piacenza sud, al km 58+500;

da Bologna verso A21/Brescia-Cremona, proseguire sulla A1 verso Milano fino a raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia dalla Complanare di Piacenza, al km 58+500.