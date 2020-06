Castelfranco: ai domiciliari per rapina e lesioni aggravate viene trasferito in carcere

Nella serata di ieri i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, in esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Modena, hanno tratto in arresto un 37enne del posto, già agli arresti domiciliari dallo scorso gennaio per il reato di rapina e lesioni aggravate, commesse nel novembre 2019 a Modena ai danni di una commerciante. Così come disposto con la nuova misura cautelare, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena.



