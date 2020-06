Una centralina di monitoraggio dei parametri vitali donata all’ospedale di Guastalla dai Lions Club

È stata formalizzata ieri la donazione di una centrale di monitoraggio dei parametri vitali da parte di Lions all’Unità Intensiva di Medicina Diagnostica dell’Ospedale di Guastalla.

A ricevere Andrea Manzotti e Franco Lucci presidenti delle Zone Lions 14 e 13 accompagnati dal presidente del Lions Club di Guastalla Enrico Ferretti e da alcuni soci erano il Direttore amministrativo dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia Eva Chiericati e il direttore del reparto Fabrizio Boni.

La centrale, il cui costo ammonta ad oltre 13.000 euro, entra a buon titolo tra le dotazioni strumentali del settore semi-intensivo attualmente in fase di allestimento e dedicato al trattamento di futuri pazienti positivi al virus Covid.

“L’utilità dello strumento consiste nella centralizzazione dei tracciati sui parametri vitali provenienti dai dispositivi di monitoraggio dei degenti. Sarà consentita la supervisione da un’unica postazione con il vantaggio di migliorare l’efficacia nella gestione dei dati e degli allarmi associati ad eventuali andamenti anomali” ha spiegato Fabrizio Boni.

“È per noi motivo di grande orgoglio aver offerto un piccolo ma significativo contributo al nostro territorio grazie alla preziosa collaborazione dell’AUSL IRCCS di Reggio. Ogni volta che insorgono nuove emergenze e nuovi problemi i Lions trovano nuovi obiettivi.” ha affermato Andrea Manzotti.

“Ringrazio a nome della direzione e dei professionisti tutti i Club Lions della provincia di Reggio Emilia per questa generosa donazione che rappresenta un segnale di grande attenzione e sensibilità nei confronti dei pazienti che possono trovarsi a vivere momenti molto difficili” ha dichiarato Eva Chiericati “In una fase così complessa da un punto di vista assistenziale e con un’evoluzione che non siamo ancora in grado di prevedere del tutto, ogni supporto che riceviamo rappresenta un incoraggiamento a fare sempre meglio”.

Lunedì 29 giugno alle 18,30 si svolgerà un Webinar aperto al pubblico sul tema “I service dei Lions della Provincia di Reggio ai tempi del coronavirus” cui parteciperanno la Dott.ssa Valentina Chiesa della Direzione Sanitaria AUSL-IRCCS di Reggio Emilia e il Dott. Fabrizio Boni.