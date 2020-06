Spettacoli incontri, iniziative per bambini a Mirandola nei prossimi giorni

Musica, cinema, un nuovo incontro e due iniziative per bambini. Sette in tutto gli eventi in programma sul cartellone di “Estate a Mirandola 2020”, da domani, 26 giugno a mercoledì 1 luglio: cinque presso il parco di piazza Matteotti e due al parco di via Dei Mille, “F. Fellini e G. Masina”.

Si parte il 26 giugno alle ore 21.30 col “Concerto dei gruppi Ensemble Mix e Young Guitar Orchestra” della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”, con ingresso gratuito. Sabato mattina alle ore 10.00 invece, presso il parco di via Dei Mille a Mirandola, “Leggiamo note, suoniamo parole”, attività a cura della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” Per genitori e bambini da 3 a 6 anni (iscrizione obbligatoria: tel 0535/29783 e-mail: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). La sera del 27 giugno, nuovo concerto con “L’aria che suona I Trillici Swoos special guest Young Gardens”: serata di musica live con 3 giovani band pop/rock Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” (ingresso gratuito). Domenica 28 giugno, primo appuntamento con Giocayoga, a cura di Manuela Rizzato, per bambini dai 4 agli 8 anni: presso il parco di via Dei Mille alle ore 10.00, ci saranno “Le favole dello yoga” (iscrizione obbligatoria: tel 0535/29783 e-mail: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). Cinema protagonista, lunedì 29 giugno. Al parco di piazza Matteotti sarà proiettato alle ore 21.30 il primo degli otto film in programma della rassegna “Cinestate” a cura del Circolo Cinematografico Italo Pacchioni: “Parasite”. Un film di Bong Joon Ho, con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park Soam, Hyae Jin Chang (2019). Ingresso euro 5,00 Nuovo incontro con concerto a seguire martedì 30 giugno. Alle ore 21.30 – parco piazza Matteotti – “30 anni dalla prima convenzione tra la Scuola di Musica “C. & G. Andreoli” e le scuole dell’obbligo”, tavola rotonda sulla pedagogia musicale. A seguire Concerto della PlaYoung Orchestra d’archi Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito. In scia con al serata precedente, anche luglio si apre con un concerto. Mercoledì 1 a salire sul palco del parco di piazza Matteotti sarà il Coro di voci bianche “Aurora” della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito. Tutte le iniziative sui svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

MIRANDOLA, AL BARCHESSONE VECCHIO DI SAN MARTINO SPINO, PROSEGUE LA MOSTRA “TERRA CORTECCIA…”. DOMENICA 28 GIUGNO CONCERTO JAZZ

In occasione di “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione”, è in corso presso il Barchessone vecchio di San Martino Spino (durerà fino al 12 luglio), la mostra: “Terra corteccia. Una piccola area incolta”, curata dagli Insetti Xilografi di Mirandola. All’interno di questo evento il 28 giugno, si terrà anche un Whorkshop di xilograxia, per andare alla scoperta della tecnica per realizzare una personale stampa xilografica. Il workshop è gratuito, ma a numero limitato: è pertanto obbligatoria la prenotazione al numero 329 1031549. Domenica 28 giugno, alle ore 18.30 sempre al Barchessone, concerto jazz di Gianni Vancini Project. Con lui, Tommaso Graziani (figlio di Ivan Graziani) batteria, Marco Dirani (Annalisa, Tricarico, Tozzi) basso e Daniel Bestonzo collaboratore di Eros Ramazzotti alla tastiera. Ingresso gratuito con prenotazione entro le ore 12.00 di sabato 27 giugno al CEAS “La Raganella” tel.: 0535 – 29713 /29507 oppure inviando una e-mail a: sonja.marchesi@comune.mirandola.mo.itfederica.collari@unioneareanord.mo.it.