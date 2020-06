Lapam Fiorano: “Non entriamo nella polemica politica, vogliamo però evitare il vuoto amministrativo in Comune”

Lapam Fiorano commenta i recenti eventi in Consiglio Comunale, nel quale il sindaco è andato in minoranza su un ordine del giorno proposto dalla minoranza e votato anche da tre consiglieri della lista civica ‘Francesco Tosi è il mio Sindaco’. “Non vogliamo minimamente entrare nel merito della legittima discussione politica alla base di qualsiasi organo democratico, detto questo ci preoccupa molto la presa di posizione del sindaco Francesco Tosi che ha minacciato di dare le dimissioni – sottolinea il presidente della sede, Ercole Leonardi -. Non tocca certamente a noi difendere o attaccare il sindaco, quello che ci preme evidenziare è che uno scenario che preveda un commissariamento del Comune di Fiorano Modenese avrebbe ripercussioni gravissime e pesantissime conseguenze per la tenuta del sistema economico locale, già provato dal lockdown di questi mesi”.

Il presidente Lapam Fiorano evidenzia quali sarebbero le conseguenze di un commissariamento: “Gestione riservata esclusivamente all’ordinaria amministrazione con le risorse a disposizione. Eventuali variazioni di bilancio, necessarie per rimodulare entrate e uscite, sarebbero impossibili. Ciò impedirebbe di determinare agevolazioni tributarie alle imprese e alle famiglie e allocare risorse alla tenuta socio economica del territorio. In più la questo evento farebbe decadere il dirigente dell’area tecnica, con conseguente blocco di tutte le pratiche urbanistiche ed edilizie, e relativo fermo degli investimenti in itinere da parte delle aziende. Questo rappresenterebbe un ulteriore colpo allo sviluppo e alla crescita economica e occupazionale in una prospettiva già molto pesante. Come corollario ci dovremmo aspettare un rallentamento dei cantieri e delle opere pubbliche”.

Leonardi conclude il ragionamento. “Vogliamo essere molto chiari: non intendiamo parteggiare per nessuno, né vogliamo entrare nel sano contraddittorio politico, ma siamo molto preoccupati per gli effetti di una eventuale dimissione del sindaco e del conseguente vuoto amministrativo. Richiamiamo pertanto tutti al senso di responsabilità, occorre mettere al centro di qualsiasi dibattito il bene comune e la tenuta del sistema economico locale”.