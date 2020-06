Diverse proposte a Cavriago per l’estate

Quest’anno la programmazione estiva a Cavriago, così come in altri comuni, è stata rivista alla luce dell’emergenza sanitaria. L’amministrazione comunale, in collaborazione con proloco e con altri enti del territorio, non demorde e sta pensando a come animare l’estate cavriaghese.

“Un anno fa eravamo alle prese con i preparativi della Notte Bianca. Purtroppo ‘Mille e una notte bianca’ quest’anno non si farà perché – come spiega il vicesindaco Matteo Franzoni – alla luce delle nuove disposizioni, sarebbe stato troppo difficile mantenere il distanziamento e muovere una macchina organizzativa atta a far rispettare numeri, distanziamenti, ecc., quindi garantire la sicurezza delle persone. Speriamo di recuperare il prossimo anno”.

Si sta però lavorando affinché durante l’estate 2020 ci si possa comunque svagare pur nel rispetto di tutte le norme vigenti. Ad esempio ha riaperto il 16 giugno il cinema Multisala 900 (info programma: www.multisala900.it) che propone una ricca programmazione per gli amanti dei film e del teatro; domenica 21 giugno è ripartito lo storico mercatino dell’antiquariato grazie alla Proloco Di Cavriago (e si replicherà la terza domenica di luglio sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza) e “stiamo preparando qualche sorpresa per i mesi di luglio e agosto – specifica Franzoni – . Inoltre, stiamo lavorando per realizzare la storica fiera di settembre, dedicata allo sport ma con diverse novità. Senza contare che anche i commercianti del paese stanno pensando a una serie di proposte all’aperto nei loro locali per contribuire ad animare l’estate in paese”.

Aggiunge Martina Zecchetti, assessora alla cultura: “Al Multiplo Cavriago (programma dettagliato: (https://www.comune.cavriago.re.it/multiplo/tutti-gli-eventi-al-multiplo/) sono in corso, dal mese di giugno, una serie di proposte per bambini e ragazzi e stiamo pensando ad altre proposte estive, ad esempio presentazioni di libri e incontri nel parco del centro cultura, iniziative in vari luoghi del paese che coinvolgano associazioni teatrali, cantanti, artisti e tanto altro a luglio e agosto”.

Non mancheranno dunque le sorprese e le proposte per grandi e bambini. Per maggiori info: https://www.comune.cavriago.re.it/news/estate-cavriaghese-niente-notte-bianca-ma-diversi-eventi-in-programma/