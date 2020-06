Il Comune di San Possidonio conferisce in UCMAN il servizio del Personale

Nonostante il momento di profondo cambiamento per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e il suo futuro, la Giunta e i Consiglieri di San Possidonio hanno deciso, all’unanimità, di conferire il Servizio Personale all’Unione.

Il Sindaco Carlo Casari commenta così la decisone: “Noi crediamo nell’Unione e nelle sue potenzialità: lavorare insieme porta sempre migliori opportunità soprattutto in quei servizi dove è necessaria elevata competenza tecnica. Questo è possibile quando si creano le condizioni adeguate, come è successo in queste settimane per il conferimento del Servizio del Personale, a dispetto di chi non crede nella collaborazione e fa il possibile perché non si raggiungano obiettivi”.

“Mai come nei momenti di crisi, serve unità” – dice Claudia Pitocchi capogruppo “Indipendenti” – “La nostra volontà è in primo luogo quella di andare incontro alle esigenze e ai bisogni dei cittadini”.