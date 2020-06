CIA: “Miele ‘made in China’ mette in ginocchio apicoltura di qualità”

Il mercato italiano è invaso da miele che arriva dalla Cina a prezzi di importazione molto bassi (1,24 euro/kg), un “miele senza api” adulterato e miscelato con quello naturale per nascondere la contraffazione. A lanciare l’allarme è Cia-Agricoltori Italiani che spiega: “il nettare delle api è al terzo posto tra i dieci alimenti maggiormente a rischio di frode alimentare – spiega la Confederazione – che viene effettuata con l’aggiunta di sciroppo di zucchero e con metodologie di produzione non conformi alle norme europee, in cui l’uomo, fuori dall’alveare, si sostituisce alle api nella realizzazione del laborioso processo di maturazione del miele”.

A pochi giorni dalla terza giornata mondiale delle api (festa che è stata istituita dall’Onu per ricordare il loro fondamentale ruolo nel mantenimento dell’equilibrio naturale) gli apicoltori emiliano romagnoli lanciano l’allarme sull’invasione di prodotto adulterato. Sono oltre 4.520 i produttori di miele emiliano romagnoli, per una produzione annuale di circa 2mila tonnellate (dato 2019) provenienti da 120mila alveari, 103mila dei quali seguiti da allevatori professionali mentre la rimanente parte sono curati da hobbisti.

“Il “falso” miele, difficile da rilevare con i controlli effettuati alle frontiere – afferma la Cia – crea una concorrenza sleale che sta fortemente penalizzando l’apicoltura italiana (prezzo medio di produzione 3,99 euro/kg), che ha registrato nel 2019 perdite per 70 milioni di euro, flagellata anche dal problema del climate change, che hanno determinato un crollo della produzione (-50%)”. A tutela del settore, Cia propone all’Ue l’imposizione ai mieli importati da Paesi terzi, della conformità con la definizione europea di miele, sostanza che deve essere prodotta esclusivamente dalle api mellifere e alla quale non può essere aggiunta nessun’altra sostanza. Si richiedono anche maggiori controlli ai confini Ue e nuove metodologie di analisi, al passo con le adulterazioni sempre più sofisticate, oltre all’introduzione dell’etichettatura del Paese di origine sulle miscele di miele, per evitare frodi.

La flessione produttiva di miele, causata dai cambiamenti atmosferici negli ultimi anni, è un problema che affligge tutta l’apicoltura mondiale, ma sembra non riguardare la Cina che, invece, aumenta la capacità produttiva di anno in anno. Le esportazioni di miele in Europa, a prezzi così fortemente concorrenziali, si attestano sulle 80 mila tonnellate, avvalorando i sospetti diffusi nella comunità scientifica internazionale. La produzione artigianale, più rapida ed economica, accelera, infatti, i processi di deumidificazione e maturazione che le api effettuano con tempi molto più dilatati, ma rendono il prodotto finale privo delle caratteristiche di genuinità del miele.

Il danno economico derivante dalle difficoltà di mercato per gli apicoltori italiani sta, dunque, mettendo in ginocchio un comparto che in Italia conta 63 mila apicoltori, un milione e mezzo di alveari, 220 mila sciami, 23 mila ton. di prodotto e oltre 60 varietà. Le pesanti ricadute della concorrenza del “falso” miele cinese, non riguardano solo la filiera, ma tutta l’agricoltura italiana che dipende al 70% dalle api nella loro funzione di impollinatori. Una crisi ulteriore del settore metterebbe, infatti, a rischio la sicurezza alimentare del Paese e i nostri prodotti agricoli, simbolo di tipicità e biodiversità.