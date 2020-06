41° StraBologna confermata a maggio 2021

La StraBologna si farà a maggio 2021. La Uisp mette al primo posto la salute e la sicurezza dei partecipanti e, per festeggiare il suo 41° compleanno, ha deciso di posticipare l’evento a maggio 2021. La camminata ludico motoria non competitiva, prevista per l’11 ottobre, si svolgerà la prossima primavera.

La 41° edizione della StraBologna sarà simbolo di rinascita, la manifestazione aperta a tutti per promuovere i sani stili di vita, il movimento e lo sport per tutti si farà in assoluta sicurezza! Per questo motivo abbiamo deciso, grazie anche alla costante collaborazione con le Istituzioni bolognesi, di rinviare la festa della città a maggio 2021. Questa edizione sarà dedicata come non mai alla celebrazione dell’inclusione sociale e della promozione dello sport per tutti!

Sono confermate le giornate di Piazza dedicate allo sport e al benessere: a partire dal venerdì sarà possibile trovare in Piazza gli stand espositivi dei partner e il sabato assistere alle esibizioni organizzate dalle società sportive bolognesi. Domenica alle ore 10:30 ci sarà la partenza da via Rizzoli! Sarà una grande festa per tutti e lavoriamo sodo perché sia un’edizione ancora più bella di quelle precedenti!

Dal 29 giugno sarà possibile ritirare t-shirt e kit cani presso la sede UISP in Via dell’Industria 20. Ricordiamo che per poter ritirare il proprio ordine è necessario esibire la mail contenente il codice di conferma, in formato cartaceo o digitale. Insieme a t-shirt e kit cani verrà fornito un voucher da conservare con cura; il voucher servirà per ritirare il pettorale da indossare nel giorno della manifestazione. Sarà nostra cura comunicare la possibilità di ritirare i pettorali non appena questi saranno pronti.

UISP Bologna coglie l’occasione per ricordare quanto sia importante rispettare le direttive emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare il contagio e potere tornare a correre tutti insieme in assoluta sicurezza.