Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 24 giugno

In prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte di scarsa consistenza, salvo nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, con possibilità di brevi rovesci. Temperature: minime in lieve aumento con valori compresi tra 20° e 22°; massime stazionarie o in lieve diminuzione, comprese tra 31° e 32° nelle pianure interne e tra 26° e 28° sulla fascia costiera e pianure orientali. Venti: deboli tra est e sud-est sulle pianure, con locali rinforzi specie sul settore orientale e la fascia costiera; deboli variabili sui rilievi con temporanei rinforzi nel corso della giornata legati ai fenomeni in atto. Mare: mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata, fino a divenire poco mosso in serata.

(Arpae)