Incendio di un autoarticolato nel pomeriggio sulla A14

Un autoarticolato che trasportava farinacei ha preso fuoco questo pomeriggio al km 15,100 della A14, direzione nord. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, intorno alle 15:30, il fuoco aveva avvolto completamente la motrice del mezzo. La squadra presente sul posto, con l’ausilio dell’autobotte di appoggio, ha subito attaccato il rogo evitando che si propagasse al resto del camion e al carico. I vigili del fuoco hanno infatti spento completamente le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Chiusa l’autostrada in direzione Nord per le operazioni di spegnimento. Fortunatamente non si lamentano feriti, sul posto oltre al 115 anche la polizia stradale e il personale tecnico dell’Aspi.



