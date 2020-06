Unimore: presentazione online del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione

In occasione della pubblicazione del bando per l’ammissione al 36° ciclo del Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, la Fondazione e il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, organizzano un incontro di presentazione on line, rivolto ai potenziali candidati e candidate, ma aperto anche a Enti, Associazioni e imprese, pubbliche e private interessate a finanziare borse di dottorato in Internship o dottorati industriali attivando collaborazioni nell’attività di ricerca applicata.

Per seguire l’iniziativa, in programma martedì 23 giugno, dalle 17.00 alle 19.00, sulla piattaforma Google Meet, è necessario registrarsi al link: www.fmb.unimore.it/phdonair

“Il corso di dottorato LSI – afferma la Coordinatrice, prof.ssa Tindara Addabbo – ha una forte caratterizzazione interdisciplinare visibile nell’offerta formativa e nelle linee di ricerca che saranno presentate durante l’incontro on-line che accompagna la pubblicazione del nuovo bando. Quest’anno alle linee di ricerca consolidate all’interno del Dottorato si aggiungono due nuove linee di ricerca una dedicata a valutare l’impatto socioeconomico della pandemia e le strategie di ripresa, l’altra dedicata alla libera circolazione e la protezione dei dati personali nell’era digitale. Sono lieta di accogliere, seppure in uno spazio virtuale, sia chi desidera intraprendere questo percorso che enti interessati a entrare in contatto con la nostra proposta di studio e ricerca”.

L’incontro sarà articolato in due parti. La prima, dalle 17.00 alle 18.00, prevede un’introduzione del prof. Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi e Vicedirettore della Scuola di Dottorato E4E e della Coordinatrice del dottorato, prof.ssa Tindara Addabbo, a cui seguirà la presentazione, a cura dei docenti del dottorato, delle Aree di ricerca che potranno essere argomento dei progetti da presentare per la candidatura.

Dalle 18.00 alle 19.00 sono previste le testimonianze di alcuni dottorandi/e in corso e dottori/esse di ricerca che racconteranno la loro esperienza nel dottorato LSI e i possibili sbocchi occupazionali.

Sarà dato spazio infine alla Segreteria del Dottorato che illustrerà le modalità e le fasi principali per presentare la domanda di ammissione.

Nel corso di tutta l’iniziativa sarà dato ampio spazio alle domande dei partecipanti che saranno invitati ad utilizzare anche la Community del dottorato LSI, dove avranno un contatto diretto con dottorandi/e e con la Segreteria, a cui potranno porre le proprie domande.