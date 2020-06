Ripartono a Soliera la Ludoteca e lo Spazio Giovani per un’estate all’aperto

Martedì 23 giugno riprendono il via nei parchi di Soliera le attività della ludoteca Ludò e quella dello Spazio giovani Reset, in aree dedicate e con accessi limitati per garantire la massima sicurezza e il rispetto dei protocolli regionali.

La ludoteca si troverà nell’area verde del fossato del Castello Campori (dal lato del Parco Campori), dal martedì al venerdì, nella fascia oraria 16.30-18.30, mentre lo Spazio giovani sarà attivo all’interno del Parco della Resistenza, il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 16.30 alle 19. Di giovedì l’orario sarà serale, dalle 21 alle 24.

Il servizio di ludoteca è gratuito e si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni. Gli operatori di Ludò organizzeranno laboratori creativi alternati a momenti di gioco. Per accedere allo spazio Ludoteca è necessario prenotarsi, compilando la modulistica presente nel sito internet del Comune di Soliera entro le ore 20 del venerdì precedente, oppure direttamente al momento dell’accesso.

La prenotazione è necessaria anche per accedere allo Spazio giovani, la cui attività è dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni.