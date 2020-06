Il semirimorchio di un camion a fuoco sulla A14

Questa mattina alle 8:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A14 all’altezza di San Lazzaro (nei pressi del casello) in direzione sud, l’incendio di un autoarticolato che trasportava acqua. Le fiamme hanno avvolto parte del semirimorchio. L’autista, accortosi in tempo del rogo, ha sganciato il rimorchio e ha immediatamente chiamato i soccorsi. La squadra sul posto, con due mezzi, ha spento velocemente il fuoco e salvato gran parte del carico. I caschi rossi hanno poi messo in sicurezza l’intero scenario. Non si lamentano feriti. Sul posto oltre al 115 la Polstrada e il personale tecnico dell’Aspi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013