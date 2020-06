Camion perde gasolio dal serbatoio sulla A14: intervengono i Vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle quattro i vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo NBCR (nucleare batteriologico chimico e radiologico) sulla A14 (km 13 all’altezza di Arcoveggio) per una copiosa perdita di gasolio dal serbatoio pieno di un autoarticolato che stava viaggiando in direzione nord. La squadra sul posto ha effettuato la bonifica della zona e messo in sicurezza lo scenario. In appoggio anche un’autobotte per sicurezza. Presenti anche il personale di Aspi e la Polstrada.



