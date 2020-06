Furgone a fuoco questa notte in A14

Questa notte intorno all’una, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgone in A14, in corsia nord, all’altezza del km 31,800. Due le squadre sul posto con due mezzi. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio che ha completamente avvolto il mezzo. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante al lato dell’autostrada. Le squadre hanno spento ogni focolaio e messo in sicurezza l’intero scenario. Polizia stradale presente insieme al personale delle autostrade, oltre al 115.



